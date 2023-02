Basket | Serie A2 2022 2023 | Pallacanestro Nardò batte Baltur Cento | bene anche Forlì e Assigeco Piacenza

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ritorno al successo per, che nella ventunesima giornata dellaA2ha sconfitto Latina sul punteggio di 66-75. Match equilibrato fino alla metà dell’ultimo quarto, con gli ospiti che hanno allungato sul +11 chiudendo poi con nove punti di vantaggio. Vittoria in rimonta per, sotto di dieci punti all’intervallo in casa di Cividale ma autrice di due grandi ultimi quarti grazie ai quali è riuscita a chiudere sul 73-77. Grande sfida tra, con i ragazzi di mister Di Carlo che si sono imposti sul 11-86 conquistando punti importanti per i playoff. SportFace.

Seconda vittoria consecutiva per Treviso , che sul campo di casa ha sconfitto Napoli 85 - 82 nella diciannovesima giornata dellaA1 2022/2023 . Punti fondamentali per i ragazzi di coach Nicola, che si allontanano dalla zona playout salendo a quota 16 in undicesima posizione. Banks e Young migliori marcatori con 21 punti. ...Le altre partite della 21° giornata diA2 Girone Rosso UEB Gesteco Cividale - Unieuro Forlì (11/2 ore 20) HDL Nardò - Tramec Cento (11/2 ore 20.45) Staff Mantova - RivieraBancaRimini (...

Un vero e proprio spareggio. Dopo due vittorie consecutive, che hanno consentito alla White Wise di tornare prepotentemente in lizza per la corsa ai play-off, la formazione monopolitana ...e mantenere il contatto con il terzetto di squadre che al momento occupa il quarto posto in classifica nel girone D del campionato di Serie B Old Wild West. Ecco perché sarà fondamentale il supporto ...