Basket | Serie A 2022-2023 | Treviso sconfigge Napoli nell’anticipo della 19ma giornata

(Di sabato 11 febbraio 2023) Vittoria importantissima didi. Al Palaverde i ragazzi di Nicola Marcelo non deludono il pubblico di casa e battonoper 85-82. Decisivi per la squadra veneta i 21 punti di Adrian Banks, i 17 di Mikael Jantunen e i 15 di Paulius Sorokas. Non servono invece a niente agli ospiti i 21 di Joe Young e i 16 di JaCorey Williams. In seguito a questo risultatosi allontana dalle ultime posizioni e raggiunge momentaneamente a quota otto successi Venezia e Trieste, mentrerimane più indietro con uno score di 7-12. L’inizio di partita è ricco di equilibrio: da una parte sono subito vivaci ...

Nell'anticipo del Palaverde, Treviso si aggiudica la sfida salvezza con Napoli, ribaltando la differenza canestri (all'andata vinsero i campani di due).Seconda vittoria consecutiva per Treviso , che sul campo di casa ha sconfitto Napoli 85 - 82 nella diciannovesima giornata dellaA1 2022/2023 . Punti fondamentali per i ragazzi di coach Nicola, che si allontanano dalla zona playout salendo a quota 16 in undicesima posizione. Banks e Young migliori marcatori con 21 punti. ...

