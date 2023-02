Basket NBA | i risultati della notte 11 febbraio | Irving scatenato guida i Mavericks al successo | Giannis inarrestabile

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 11 febbraio 2023) Serata di emozioni senza precedenti in NBA, volano Bucks e Celtics mentre Kyriesi prende il campo a Dallas PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una serata davvero emozionante in cui ha subito brillato la nuova stella deiKyrie, fresco di trade il playmaker ha infilato subito una doppia doppia da Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.