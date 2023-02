Bari | trovato corpo carbonizzato in campagna | è di una donna

un corpo carbonizzato nelle campagne del comune di Santeramo in Colle, in provincia di. Poco o nulla si sa sul cadavere, ma sembra che appartenga a una donna. I famigliari della vittima ...Ecco qualiil corpo carbonizzato di una donna Iscriviti alla newsletter

Bari: trovato il corpo carbonizzato di una donna Affaritaliani.it

Bari, cadavere semicarbonizzato di una donna trovato in un'auto ... Fanpage.it

Bari, il corpo carbonizzato di una donna di 55 anni trovato in campagna: s'indaga per istigazione al suicidio La Repubblica

Cadavere semicarbonizzato trovato in campagne nord Bari Agenzia ANSA

Barletta, trovato cadavere carbonizzato di uomo fra i 30 e 40 anni: le indagini della polizia La Repubblica

Trovato corpo carbonizzato nelle campagne di Santeramo in colle: i carabinieri stanno indagando per istigazione al suicidio.Attorno alle 7.00 ha chiamato il suo ginecologo di fiducia, Francesco Meo, in servizio alla ginecologia dell'ospedale San Paolo di Bari, che in quel momento si trovava a casa, perché le contrazioni ...