Ballardini avvisa il Napoli | “Li abbiamo già incontrati una volta…”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 11 febbraio 2023) Davideallenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa della sfida con ilallo stadio Maradona. Il tecnico della Cremonese è soddisfatto perché “finalmente ho potuto lavorare con la squadra per una settimana intera. Gli allenamenti ci sono serviti per provare cose nuove e per aumentare l’intesa della squadra. Però devo ricordare che la Cremonese è l’unica squadra che ha giocato mercoledì in Coppa Italia e poi è scesa di nuovo in campo sabato alle 15. Se una cosa del genere fosse accaduta ad una grande squadra, non oso immaginare cosa sarebbe successo. Noi sicuramente non eravamo nelle migliori condizioni fisiche per giocare“.ha parlato anche della sfida tra Cremonese eed ha detto: “già affrontato la squadra di Spalletti. Sicuramente era un altro ...