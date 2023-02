Avvistata Carola Carpanelli | Federico Nicotera oggi sceglie a Uomini e Donne?

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 11 febbraio 2023) Mancano poche ore alla prossima registrazione die uno scoop di pochi minuti fa sta facendo sognare i fan. L’influencer campana esperta di gossip Deianira Marzano ha diffuso sul suo profilo Instagram la prima immagine disul treno per Roma. Ricordiamo che la corteggiatrice due puntate fa andò via dalla trasmissione perché aveva capito cheavrebbe scelto la rivale Alice e non aveva più senso la sua presenza lì. Il tronista ha poi dichiarato, nel corso della registrazione successiva, che sarebbe andato a riprendere la bella biondina. La situazione però sembrava talmente tesa che solo una scelta immediata avrebbe potuto risolvere il distacco tra i due. Lo spoiler dell’influencer campana fa ben sperare che proprio nella registrazione di ...