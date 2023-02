(Di sabato 11 febbraio 2023)in621di, tra cocaina, hashish e marijunana. Lo hanno scoperto da un semplice controllo.in621diin. Lo hanno scoperto ieri sera gli agenti del Commissariato di Nola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti di pattuglia hanno, infatti, controllato in via Campioni a San Gennaro Vesuviano un uomo a bordo di un’auto trovandolo in possesso di 4 dosi di cocaina. Gli operatori hanno esteso il controllo alla sua abitazione ed hanno rinvenuto 11 involucri contenenti circa 255di cocaina, 3 pezzi di hashish del peso di circa 303. Hanno trovato ancora un involucro e tre barattoli ...

Nel 2021, mediamente un contribuenteversato allo stato 4.810 euro di IRPEF, per cui possiamo ... 13,86 per Più Europa (6.929 euro) e 17,24 euro per Forza Italia (8.euro). Sinistra ...... uscito nell'agosto 2021,fatto meglio nel primo weekend (1milione e 42mila euro) e peggio ... Le otto montagne:.755 euro/88.559 spettatori; 396/1.570; tot. 4.561.773 5. M3gan: 475.669 euro/61.

Aveva 621 grammi di droga in casa: arrestato Punto! Il web magazine

Denunciata titolare di un Caf, aveva un dipendete non in regola Punto! Il web magazine

Rinfuse, mercato ancora in calo. Ma le prospettive non sono così ... ShipMag

Lacedonia: carabinieri salvano cucciolo di cane abbandonato Punto! Il web magazine

Sorpreso con eroina e cocaina, 21enne in manette a Scampia Punto! Il web magazine

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - Sono stati 11 milioni 121 mila, pari al 66.5% di share, i telespettatori che hanno seguito in media (dalle 21.25 all'1.59) su Rai1 la quarta serata del Festival di Sanremo, ...Stava registrando un video per TikTok, quando è caduto da una scogliera a Porto Rico ed è morto. Edgar Garay, 27 anni, ha perso la vita lo scorso 29 gennaio a Caba Rojo. Garay era in compagnia del cug ...