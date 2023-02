Auto si schianta contro un albero | muore bimbo di 4 anni

(Di sabato 11 febbraio 2023) Un bambino di quattroè morto oggi in incidente stradale avvenuto a Spresiano, provincia di Treviso. L', guidata dalla madre, ha perso illlo ed è finitauna bordo carreggiata...

I carabinieri di Montoggio hanno arrestato un genovese di 60 anni che alla guida della suaha sfondato un posto di blocco, fuggendo. L'uomo è stato inseguito e bloccato qualche km più ......Sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte del 72enne, probabilmente deceduto sul colpo nell'impatto tra la sua moto Ape e l'

Incidente Giugliano, accusa malore e si schianta contro un’altra auto: morto 58enne Corriere del Mezzogiorno

Auto si schianta contro il muro di una casa: 26enne al volante è grave Fanpage.it

Incidente tra auto, una si schianta contro la recinzione MBNews

Si schianta con l’auto contro una recinzione, chiude lo sportello e si dilegua MBNews

Si schianta con la moto contro un'auto: 59enne muore sul colpo ilgazzettino.it

L'auto, guidata dalla madre, ha perso il controllo ed è finita ... Troppo gravi le ferite riportate nello schianto. La donna, di 34 anni, in stato di choc è stata portata in pronto soccorso. Sul posto ...Violento incidente a Cossila, dove un’auto si è schiantata contro un muro. E’ successo nella tarda mattinata di oggi, intorno a mezzogiorno e mezza. La persona al volante, che stava viaggiando in dire ...