Aurora Ramazzotti sparita dai social | fan preoccupati Il motivo dell' assenza | ' Inizio ad avere segni di affaticamento'

(Di sabato 11 febbraio 2023)sempre più vicina al parto . La figlia di Michelle Hunziker è tornata attiva sui, dopo essere '' per più di 24 ore (fattore che ha allarmato i fan), per comunicare ai ...

sempre più vicina al parto . La figlia di Michelle Hunziker è tornata attiva sui social, dopo essere ' sparita ' per più di 24 ore (fattore che ha allarmato i fan), per comunicare ai ...Gravidanza agli sgoccioli per, che a breve darà alla luce il suo primogenito rendendo così nonni Erose Michelle Hunziker . La conduttrice classe 1995 sta affrontando queste ultime settimane con ...

Aurora Ramazzotti smaschera Blanco: "Ma siamo sicuri che..." Liberoquotidiano.it

Aurora Ramazzotti: «Blanco, siamo sicuri che fosse al cento per cento imprevisto» leggo.it

Aurora Ramazzotti sparita dai social, fan preoccupati. Il motivo dell'assenza: «Inizio ad avere segni di affat leggo.it

Aurora Ramazzotti difende Blanco: «Una performance sfuggita di mano» Ticinonline

Michelle Hunziker: «Con Aurora è come se diventassi mamma anch’io» Ticinonline

Aurora Ramazzotti sempre più vicina al parto. La figlia di Michelle Hunziker è tornata attiva sui social, dopo essere “sparita” per più di 24 ore (fattore che ...Gravidanza agli sgoccioli per Aurora Ramazzotti, che a breve darà alla luce il suo primogenito rendendo così nonni Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. La conduttrice classe 1995 sta affrontando ...