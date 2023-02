Aurora Ramazzotti e l’assenza dai social | “Segni di affaticamento”

Leggi su diredonna

(Di sabato 11 febbraio 2023) È iniziato il conto alla rovescia in vista del parto, previsto ad aprile 2023, per, che diventerà mamma per la prima volta di un maschio, frutto dell’amore con Goffredo Cerza. I due non hanno ancora rivelato quale sia il nome che hanno scelto, ma entrambi non nascondono la loro emozione in vista del momento in cui avranno il loro bambino tra le braccia. La figlia di Michelle Hunziker ed Erosha documentato in questi mesi in modo quasi costante l’evoluzione della sua gravidanza, comprese le sensazioni che sta provando, tipiche di quelle di una ragazza che vive questa esperienza per la prima volta. Non a caso, alcuni follower non avevano esitato a chiederle se avesse preventivato di avere un figlio a 26 anni, cosa non così inusuale in questo periodo e lei, con la trasparenza che la contraddistingue, non si è ...