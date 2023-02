Audace Cerignola-Avellino | i convocati di Rastelli

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuton vista del match traed, previsto per la ventisettesima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Massimoha diramato la seguente lista di: Portieri: 1 Pane, 12 Marcone, 50 Mele. Difensori: 2 Rizzo, 13 Benedetti, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 35 Solaro, 39 Perrone, 42 Moretti. Centrocampisti: 5 Nkosi, 8 Garetto, 18 Mazzocco, 20 Casarini, 28 Maisto, 72 D’Angelo. Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 14 Di Gaudio, 10 Russo, 19 Tounkara, 29 Trotta, 31 Marconi. REPORT Edoardo Sottini sta ultimando il programma di lavoro differenziato prima dell’effettivo ingresso in gruppo previsto per l’inizio della prossima settimana. Ramzi Aya, Jacopo Dall’Oglio, Antonio Di Gaudio ed Antonio Matera hanno continuato il programma di lavoro ...

Sguardo all'attuale classifica di Serie C - Girone C dove comanda il Catanzaro con 70 , in seconda posizione troviamo Crotone con 59 e Pescara con 46 quindi Foggia 39 e

Elio Di Toro, direttore sportivo dell'Audace Cerignola, presenta in conferenza stampa l'appuntamento di domani contro l'Avellino. Queste le sue dichiarazioni: MESSINA E ...É uno degli incontri di cartello della 27^ giornata del girone C di serie C: Audace Cerignola-Avellino, in programma domani, sarà un confronto diretto per i playoff, con le due squadre divise da due ...