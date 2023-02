(Di sabato 11 febbraio 2023) E’ un uomo di cittadinanza italiana ma stabilmente residente ail primoper la vandalizzazione della parte esterna del consolatoavvenuta due settimane fa. Sulla facciata dell’edificio furono trovate scritte in appoggio all’anarchico detenuto al 41bis e in sciopero della fame, Alfredo. A comunicarlo è la stessa polizia catalana. L’è stato ascoltato dagli inquirenti giovedì scorso e farebbe parte di un gruppo di 8 persone, sei dei quali italiani, già accusati nel 2021 di aver dato fuoco ad un furgone dei vigili del fuoco. Già subito dopo i fatti la polizia diaveva identificato, ma poi rilasciato cinque persone ritenute responsabili dei danneggiamenti. I cinque erano stati identificati ...

L'uomo era già stato arrestato nel febbraio 2021 per i disordini adopo l'arresto del ... Per quell', i Mossos fermarono otto persone di ambiente anarchico, tra le quali sei italiani.... che era già stato sospettato di aver dato fuoco ad un furgone dei vigili didurante ... In foto, il comunicato con cui la Fai ha rivendicato l'ad Adinolfi Vai alla Fotogallery

Attentato a Barcellona in solidarietà con Cospito, indagato un italiano Open

Attentati contro i diplomatici italiani a Barcellona e a Berlino, pista ... Open

Anarchici, individuato il responsabile dell'attacco di Barcellona: è ... ilGiornale.it

Cospito a rischio edema cerebrale. Il medico lo visita in carcere AGI - Agenzia Italia

Perché la vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito è diventata così ... LifeGate

I Mossos d'Esquadras catalani hanno individuato quello che viene considerato il principale responsabile dell'assalto al consolato generale d'Italia a Barcellona ...Milan e Inter su Thuram, ma c’è anche il Barcellona. L’Inter osserva in prima linea la situazione relativa a Marcus Thuram, vecchio pallino del club. (Calcio In Pillole) ...