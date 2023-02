Atp Montpellier 2023 | Sinner piega Fils in due set e vola in finale

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il primo finalista dell’Atp 250 diè Jannik. Sul cemento indoor francese, il classe 2001 supera in due set il beniamino di casa Arthure stacca il pass per l’atto conclusivo del torneo. 7-5 6-2 il punteggio in favore di, capace di archiviare la pratica in 1h33? di gioco. Primo set molto combattuto e dominato dai servizi, in cui Jannik è stato di gran lunga il giocatore più pericoloso in risposta. Proprio l’azzurro si è però trovato maggiormente in difficoltà, vedendosi costretto a fronteggiare due set point sul 4-5. Portato a casa quel decimo game, tuttavia, tutte le difficoltà sono improvvisamente svanite.ha infatti conquistato il parziale e dilagato nella seconda frazione, vinta agevolmente per 6-2.approda dunque ...

Halys, che si è fermato ai quarti di finale a Montpellier, ha parlato proprio dei complimenti ricevuti da Djokovic e del suo attuale livello al sito ufficiale dell'ATP. 'Mi hanno dato fiducia'

Il giovane talento francese Arthur Fils, la vera sorpresa dell' ATP 250 di Montpellier, ha avvertito Jannik Sinner, suo prossimo avversario in semifinale. "Non credo di avere limiti. Devo solo lavorare."