Atp Montpellier 2023 | Sinner | “Felice di essere in finale | Fils gran giocatore”

Adesso il campioncino azzurro, che in carriera ha vinto sei titoli, può raggiungere lo stesso numero di trionfi del rivale connazionale Matteo Berrettini (a quota sette)., Sinner ...Al coperto, e non lo scopriamo oggi, Jannik Sinner è una certezza. Il numero 1 d'Italia ha centrato la sua ottava finaleall'Open Sud de France,250 ditrasmesso su SuperTennis e SuperTenniX. In semifinale, Sinner ha sconfitto 75 62 il diciottenne francese Arthur Fils, numero 163 del mondo, e confermato la sua solida ...

Montpellier, Sinner re dei derby: supera Sonego e sfida Fils in semifinale La Gazzetta dello Sport

Sinner-Fils, in palio la finale dell'Atp 250 di Montpellier: quando e dove vederla Eurosport IT

ATP Montpellier, Sinner in finale: battuto Fils 7-5, 6-2 Sky Sport

ATP 250 Montpellier: Sinner troppo consistente per il talentoso Fils. Jannik vince in due set e vola in finale LiveTennis.it

Atp Montpellier: 2-0 a Fils, Sinner in finale - Tennis Agenzia ANSA

Il numero 1 d'Italia ha centrato la sua ottava finale ATP all'Open Sud de France, ATP 250 di Montpellier trasmesso su SuperTennis e SuperTenniX. In semifinale, Sinner ha sconfitto 75 62 il diciottenne ...