ATP Montpellier 2023 | Jannik Sinner fatica un set | poi dilaga con Fils e si guadagna la finale!

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023)si qualifica per la finale del torneo ATP 250 di. L’altoatesino, per l’ottava volta in un ultimo atto sul circuito maggiore in carriera, supera con il punteggio di 7-5 6-2 il francese Arthure attende ora di confrontarsi con uno tra il danese Holger Rune e l’americano Maxime Cressy. Vittoria numero 133 per il numero 1 d’Italia, che eguaglia in questo senso Paolo Canè nel novero degli italiani. Primo set a tinte variopinte, nel senso che inizialmentefa valere la propria forza di gioco non concedendo nulla in battuta a, il quale deve salvarsi soprattutto nel primo game, in cui tre palle break vengono annullate. In qualche modo, il francese riesce a evitare i vantaggi nelle altre occasioni, trovando sempre il modo di spingere e mostrare ...