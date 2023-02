ATP Cordoba 2023 | derby argentino in finale | sarà Baez contro Coria

(Di sabato 11 febbraio 2023)innell’ATP 250 di, con Sebastianche affronterà Federicoin un match che si prospetta tutto da vedere. Il primo, reduce da un solo successo nelle ultime 18 partite giocate, ha svoltato completamente nel corso di questo torneo, ha sconfitto Hugo Dellien per 6-4 6-4 e ha conquistato l’accesso alla quartadella propria giovane carriera.è un’assoluta garanzia sulla terra battuta, uno dei migliori del mondo, e partirà da favorito anche nell’indi domani., invece, ha raggiunto l’ultimo atto dopo aver sconfitto Albert Ramos-Vinolas, campione in carica, per 6-4 7-6: per lui è la secondadella carriera, andrà alla ...

Un'altra semifinale in Argentina per Ramos - Vinolas. Conquistano un posto in semifinale anche Coria, Baez e Dellien Nella notte italiana, in Argentina all'250 di, sono andati in scena i quarti di finale. Ad eccezione del derby argentino che si è concluso con un ritiro, le altre tre partite sono durate oltre due ore e sono terminate al ...

