ATP Buenos Aires 2023 | il tabellone Fognini in zona Alcaraz | Musetti può far strada

(Di sabato 11 febbraio 2023) ATP 250 dial via, ed ecco ilche è stato sorteggiato pochi minuti fa. Un evento, questo, che ha fatto la storia del tennis argentino, e che vede al via due italiani, i più rappresentativi in chiave terra rossa almeno in questo momento, nonché provenienti da differenti generazioni. Per Fabio, però, il problema è serio. L’esordio arriva contro un giocatore mai semplice da affrontare sul rosso, il serbo Laslo Djere, poi c’è Carlos. Il murciano, che ha saltato gli Australian Open, torna senza più il numero 1 del mondo accanto al suo nome, ma rimane da capire quali siano le sue reali condizioni. ATP Montpellier: Jannik Sinner fatica un set, poi dilaga con Fils e si guadagna la finale! Decisamente più liete le note per Lorenzo ...

COPERTURA TV TABELLONEAIRES PRIMO TURNO (1) Alcaraz bye Fognini vs Djere Galan vs Q Q vs (6) Baez (4) Schwartzman bye Martinez vs Zapata Miralles Munar vs (WC) Pella Q vs (5) F. Cerundolo ...Nel continente americano saranno impegnati altri tre azzurri nelle qualificazioni dell'250 diAires e dell'250 di Delray Beach. In Argentina, alle ore 16 Franco Agamenone affronta al ...

ATP Buenos Aires 2023: nell'entry list Musetti e Fognini Fantasyteam News

ATP Buenos Aires, il tabellone: Musetti con Monteiro o Cachin ... TennisItaliano.it

Tabellone Atp Buenos Aires 2023: Alcaraz guida il seeding, presenti ... SPORTFACE.IT

Italiani in campo oggi sabato 11 febbraio: Sinner cerca la finale a Montpellier. A che ora e dove vederlo Ubitennis

ATP Montpellier 2023, i precedenti tra Sinner e Sonego: le ... OA Sport

ATP 250 di Buenos Aires al via, ed ecco il tabellone che è stato sorteggiato pochi minuti fa. Un evento, questo, che ha fatto la storia del tennis argentino, e che vede al via due italiani, i più rapp ...Il torneo ATP 250 di Buenos Aires, in programma dal 13 al 19 febbraio, ha diramato il tabellone ufficiale. In corsa Carlos Alcaraz, che torna dopo il lungo stop per infortunio, oltre a Fabio Fognini e ...