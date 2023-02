ATP 500 Rotterdam | Jannik Sinner sfortunato | possibile sfida a Tsitsipas al secondo turno! Sorteggiato il tabellone

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023)potrebbe affrontare Stefanosgià alturno del torneo ATP 500 di. Questa è una delle notizie più interessanti emerse dal sorteggio delprincipale della kermesse che andrà in scena settimana prossima sul cemento olandese. Il tennista italiano esordirà contro il francese Benjamin Bonzi e in caso di successo se la dovrà verosimilmente vedere contro il greco, contro cui ha perso l’ottavo di finale degli Australian Open. L’ellenico dovrà però essere bravo a non sottovalutare il finlandese Emil Ruusuvuori. Un incrocio che arriverà molto presto e resodal fatto che l’azzurro non era purtroppo tra le otto teste di serie, a differenza del finalista di Melbourne che è invece la tds numero 1. In quello spicchio di ...