Atletica | Cavalli ottimo tempo a Metz nei 3000 metri

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ludovicaè un fulmine a, tappa Silver del World Indoor Tour. L’azzurra è autrice di un eccellente 8:44.40 neiche la fa diventare la seconda italiana di sempre e oltre a chiudere aka gara al quarto posto incollata al terzetto etiope composto da Ayal Dagnachew (8:42.47), Sembo Alemayew (8:44.05) e Tigist Ketema (8:44.08). Nella stessa gara si ritira a causa di una caduta la primatista italiana Nadia Battocletti al debutto stagionale indoor. Grande risultato anche per Eloisa Coiro, che chiude in 2:02.07 gli 800e che, come, timbra lo standard d’iscrizione per gli Europei indoor di Istanbul (2-5 marzo). Da segnalare anche il 3:37.98 di Federico Riva, una conferma dopo Karlsruhe nei 1500, e i primati ...