Atalanta | Marino | «Resettiamo le polemiche | Orsato una garanzia»

(Di sabato 11 febbraio 2023) Le parole del dg dell’prima del calcio d’inizio contro la Lazio: «All’andata fecero una grande partita, speriamo di ribaltare il ribaltare il risultato» il direttore generale dell’Umbertoha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio contro la Lazio. Di seguito le sue parole NON GIOCARE LE COPPE – «Non giocare le coppe può essere un vantaggio da qui alla fine? Non sono d’accordo, credo che giocare le coppe sia motivante, ti dà consapevolezza e forza. Questo aspetto è indifferente». RIVINCITA CON LA LAZIO – «C’è voglia di rivalsa: all’andata fecero una grande partita, e stasera speriamo di ribaltare l’aspetto tecnico».– «Tutti gli arbitri sono una: possono esserci degli episodi, ma bisogna essere bravi a ...

