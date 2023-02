ASST di Como | Concorso per 8 Dirigenti Medici Anestesisti

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 11 febbraio 2023) L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana diha indetto unPubblico per selezionare 8, in disciplina di anestesia e rianimazione, da assegnare a varie destinazioni. L’assunzione verrà formalizzata con contratto a tempo indeterminato. Aserve Personale Medico Qualificato, la ricerca é rivolta a Professionisti con specializzazione in Rianimazione ed Anestesia, che abbiano maturato esperienza pregressa nel ruolo, capaci, disponibili ad orari flessibili, e predisposti al lavoro in team. I Candidati selezionati saranno assunti presso l’Lariana come valido supporto per i colleghi del 118. Se sei interessato a partecipare al Bando, affrettati, scade il giorno 9 marzo 2023. Bando diSi avverte che é ...