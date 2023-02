Aspiranti imprenditori | c’è il bando della Camera di Commercio

Leggi su bergamonews

(Di sabato 11 febbraio 2023) Bergamo. Ilper partecipare nel 2023 all’Incubatore d’Impresa di Bergamo Sviluppo, l’azienda specialedidi Bergamo, è nuovamente aperto. L’iniziativa è destinata ad, singoli o associati, interessati a sviluppare un progettoale, startup innovative e spinoff universitari che già operano in attività a carattere innovativo. Due le sezioni del progetto in cui è possibile candidare la propria idea o attivitàale: quella destinata ad accogliere idee del settore terziario e quella che accoglie idee del settore manifatturiero. Il programma di incubazione offrirà ai partecipanti, oltre a spazi attrezzati, formazione dedicata su temi specifici dello startup, come il business model o il ...