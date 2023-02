Ascolti TV 10 febbraio 2023 | dati auditel ieri sera | Sanremo 2023 quarta serata delle cover

Adesso non resta altro che l'atto finale di questo Festival di Sanremo da record, capace di ottenerestraordinari, oltre a un successo di critica estremamente importante. Sabato 11...... la terza puntata La terza seconda del Festival di Sanremo 2023 è andata in scena giovedì 9: l'appuntamento della 73esima edizione è stato un vero e proprio record dicon 9 milioni ...

Ascolti tv, dati Auditel giovedì 9 febbraio: altro record per Sanremo 2023, stracciato il Gf Vip. Fedez flop Virgilio Notizie

Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 8 febbraio: altro record per Sanremo 2023. Top Chi l'ha visto, flop Fedez Virgilio Notizie

Ascolti Tv 9 febbraio 2023, dati Auditel Sanremo e Grande Fratello Vip: share programmi ieri in tv Canale Dieci

Festival di Sanremo 2023, gli ascolti prima serata del 7 febbraio: il confronto auditel con lo scorso anno 2022 SuperGuidaTV

Ascolti TV | Martedì 7 febbraio 2023. Sanremo parte forte: 62.4% – 10,7 milioni (+4.6% rispetto al 2022) DavideMaggio.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PAGELLE LIVE IL PROGRAMMA DI OGGI E L’ORDINE DI USCITA DEI CANTANTI Il programma di Sanremo 2023 giorno per giorno: ospiti, cantanti, conduttrici – Tutti i ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 10 febbraio 2023 Su Rai 1 è andata in onda la quarta serata del Festival di Sanremo 2023. Su Rai 2 Widows – Eredità ...