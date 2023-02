ASCOLTI TV 10 FEBBRAIO 2023 | BOTTO ASSOLUTO PER LA QUARTA SERATA DI SANREMO 2023 66 | 5%

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 11 febbraio 2023)TV 10· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Viva+ Rassegna Stampa – x + xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xTg1 Giorno del Ricordo – xÈ Sempre Mezzogiorno! Menù – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xPrimaFestival +Start – x + x73°Festival di– x (x + x)Viva Rai2! Viva– dati domani Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici + GF Vip – x + xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 + ...