Antonino Spinalbese ha un cellulare nella Casa? Il web si infiamma

Leggi su 361magazine

(Di sabato 11 febbraio 2023)ha unal GF Vip? L’ironia dei social dopo le voci circolatecontinua ad essere uno dei concorrenti più chiacchierati del GF Vip 7. Il modello ligure ed ex compagno di Belen Rodriguez nelle ultime ore è finito ancora una volta nel mirino dei social, con tanti telespettatori che hanno ipotizzato la presenza di un. Durante uno sfogo dei giorni scorsi Oriana Marzoli ha puntato il dito contro, rivelando che mentre il modello si trovava in ospedale, avrebbe violato il regolamento che come sappiamo impedisce di avere dei contatti con l’esterno. E non è tutto. Infatti, la venezuelana, avrebbe detto cheavrebbe portato il telefono anche ...