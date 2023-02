Anticipazioni Uomini e Donne del giorno 11 02 23

Leggi su isaechia

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ecco tutte lesui prossimi appuntamenti di, il fortunato dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Da pochi minuti è stato rivelato quanto accaduto nella odierna registrazione di. Di seguito lediffuse da Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Instagram: Trono Classico: Nessuna scelta. Federico sceglierà giovedì prossimo. Federico è andato a riprendere Carola nel suo hotel ma non la trovava. Ha chiamato dal telefono della redazione ma lei all’inizio non ha risposto. Alla fine gli ha risposto dicendo: “Ma che vuoi?“. I due hanno discusso, lui le ha detto: “Eh tu ti stai facendo i cavoli tuoi per Roma. Io sto qui per parlarti“. E lei: “Dopo tutto quello che hai fatto?“. Lui ha concluso dicendole: “Sai dove ...