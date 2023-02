Anticipazioni Uomini e Donne 11 febbraio | trono Classico | ritorni e scelte?

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 11 febbraio 2023) Torna l'appuntamento con ledisue Over. Lavinia e Federico non hanno ancora annunciato le loro, sarà quella di oggi la fortunata registrazione in cui lasceranno il programma? Nel frattempo si attende il ritorno di Carola Viola Carpanelli, dopo il clamoroso addio al programma della scorsa settimana. Pare, però, che Federico Nicotera abbia deciso di chiarire la situazione tesa con la sua corteggiatrice. Per sapere se ci sarà il ritorno di Carola e la scelta bisognerà attendere gli spoiler di questa sera.Over in subbuglio: cosa succederà oggi? Se per ildel dating show di Maria De ...