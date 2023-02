Anticipazioni Terra Amara | Puntate Turche | Demir Cambia Il Nome Di Adnan!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 11 febbraio 2023)decide dire ildi Adnan, dandogli quello del suo vero padre biologico, ossia Yilmaz. Zuleyha è felicissima…prosegue e, nel corso delle prossime stagioni, ci sarà un colpo di scena inaspettato. Lesono già finite, con tutte le stagioni andare in onda. Prossimamente, però,prenderà una decisione sorprendente in merito al piccolo Adnan. Infatti gli cambierà, scegliendo per lui quello del papà biologico. Ecco che cosa sta per succedere....