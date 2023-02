Ansia per Alberto Zaccheroni | in terapia intensiva dopo un incidente domestico

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il mondo del calcio è inper. L’allenatore 69enne che ha vinto uno scudetto in Serie A col Milan è infatti ricoverato in prognosi riservata ina causa di un brutto. Il tecnico di Cesenatico è caduto nella sua casa nei pressi di una scala interna ed è stato soccorso dai sanitari del 118, privo di sensi, e trasportato subito in ospedale a Cesena. Da capire se il mister abbia avuto un precedente malore che ha provocato la caduta o se sia stato l’impatto violento col pavimento a causargli il trauma cranico e le complicazioni.è vigile, ma in rianimazione: secondo quanto riferiscono i giornali locali romagnoli, quali il Corriere di Romagna, le sue condizioni sarebbero serie. ...

'Ho digiunato due settimaneentrare in quell'abito'. No, a dirlo non è la vostra amica inla serata dell'anno, ma Carla Bruni , super top e cantautrice che questa sera parteciperà alla serata duetti insieme ai favoritissimi Colapesce e Dimartino. Sanremo, diretta serata cover: ...Ma non su una cover ma su una canzone inedita, scrittal'occasione, che racconta come il ... 'Era una domenica uggiosina, bruttina/Sbuffavo poco prima di uno show/Sola in camerino tra un pò d'...

Ansia per Zaccheroni: è in rianimazione dopo una brutta caduta in casa Sportitalia

Terremoto, la psicologa: “Informarsi e conoscere per combattere ansia e stress” RadioSienaTv

Carezze, una terapia per ansia e depressione. Ricostruito il circuito che dalla pelle porta benessere al cerve ilmessaggero.it

Ansia per Angelo, ma ci speriamo Libero Tv

Stefano Corti ricoverato d’urgenza: ansia per Bianca Atzei Libero Magazine

L'ex tecnico - tra le altre - di Milan, Lazio, Inter e Juventus, Alberto Zaccheroni, è stato ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena nel reparto di rianimazione dopo aver sbattuto violentemente la ...Un gran colpo di testa del francese nella ripresa permette alla squadra di Pioli di ritrovare la vittoria dopo un periodo difficilissimo. In panchina ...