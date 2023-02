Andrea Cozzolino agli arresti domiciliari | la corte d' Appello di Napoli scarcera l' eurodeputato Pd dopo una notte in cella

Lo spiega l' avvocato Vincenzo Domenico Ferrara , che fa parte del collegio di legali che assiste l'europarlamentare, arrestato ieri su mandato della procura belga che indaga sul ..."Dagli elementi raccolti dalla Vsse", i servizi segreti belgi,, per il quale la Corte d'Appello di Napoli ha disposto, oggi, i domiciliari, avrebbe "direttamente ricevuto fondi da Abderrahim Atmoun". L'ambasciatore del Marocco in Polonia, "...

Andrea Cozzolino agli arresti domiciliari: la corte d'Appello di Napoli scarcera l'eurodeputato Pd dopo una no ilmattino.it

Qatargate, arrestato a Napoli l’eurodeputato Pd Andrea Cozzolino Il Fatto Quotidiano

Qatargate, Andrea Cozzolino ai domiciliari Adnkronos

Il Qatargate travolge il Pd: arrestato Andrea Cozzolino. Fermato anche Tarabella La Verità

Svolta nel Qatargate, arrestato a Napoli l'europarlamentare Cozzolino Agenzia ANSA

Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Era stato arrestato ieri l’europarlamentare Andrea Cozzolino e oggi per lui è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari. La Corte di Appello di Napoli ha disposto gli arresti domiciliari ...