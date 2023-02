Ancora un raid in un’abitazione nel Sannio | paura per un’anziana

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutouna volta il ladro o i ladri specializzati in furti in abitazione sono entrati in azione a Calvi, nella zona del Cubante. Stavolta però i malviventi hanno creato una situazione di pericolo per una donna anziana che si trovava, probabilmente inaspettatamente, all’interno della casa presa di mira. Grande è stata laper la donna che si è trovata d’improvviso di fronte ad uno sconosciuto che le ha ingiunto di non urlare e l’ha probabilmente anche spintonata. Il malvivente ha quindi preso il denaro contante che è riuscito a trovare ed è fuggito. La somma prelevata è comunque davvero esigua, ma il rischio che ha corso l’anziana è stato notevole. Sul posto sono giunti i Carabinieri di San Giorgio delper effettuare i rilievi. Purtroppo non è la prima volta di eventi simili accaduti nella ...

Progressi via terra in Donbass e attacchi aerei massicci in tutta l'Ucraina. Kiev denuncia: "Missili russi nello spazio aereo di Moldavia e ...