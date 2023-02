... e non possono essere individuati con precisione mentre si cercanoi sopravvissuti tra le ... tra i terremoti più recenti ricordiamo quello di gennaio 2020, che ha provocatoanche in Siria,...SIENA - Tremala terra sotto Siena: sia ieri sera che stamani sono state avvertitetelluriche, di non grande entità ma comunque sentite. Precisamente, l'Ingv riporta: 2.0 alle 9,35 Approfondimenti ...

Siena, ancora scosse di terremoto, evacuate alcune scuole La Repubblica Firenze.it

Terremoto a Siena, evacuate tre famiglie, scuole chiuse Corriere Fiorentino

Ancora scosse di terremoto a Siena, scuole evacuate Today.it

Ancora scosse, evacuate alcune scuole - Telegranducato di Toscana Granducato TV

Ancora scosse di terremoto in Turchia e i palazzi crollano. Gli aiuti faticano a raggiungere la Siria Il Foglio

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...