Anarchici | corteo Milano | 11 manifestanti in questura | sei poliziotti feriti 2

(Di sabato 11 febbraio 2023) (Adnkronos) - Le premesse c'erano tutte: fin dal ritrovo in piazza XXIV Maggio la sensazione è che la protesta sarebbe montata per la presenza di gruppi arrivati dal Piemonte e non solo. Cappucci neri, volti coperti da sciarpe, bastoni e caschi l'abbigliamento delle prime file che dietro allo striscione contro il 41 bis nascondevano scudi in plastica per fronteggiare le forze dell'ordine. Già al primo metro è iniziato il lancio di gavettoni e fumogeni contro le divise; poi le vetrine di banche e negozi e le auto parcheggiate sono diventati gli obiettivi di una protesta contro un regime carceraio visto come tortura. Saliva la tensione e anche il numero dei partecipanti, circa 400. Gli scontri si sono verificati in viale Sabotino quando la polizia ha bloccato la strada a unche lasciava dietro di sé troppi danni. Invece di indietreggiare la protesta è diventata ...