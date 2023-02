Ammazza due donne e si suicida | dramma della follia nel Catanese

Leggi su agi

(Di sabato 11 febbraio 2023) AGI - Duesono state uccise nel, a Riposto. La prima è una 43enne, rinvenuta all'interno di un'auto lasciata sul lungomare Pantano. Aveva una ferita al capo provocata da un colpo di arma da fuoco. L'altra donna è una 50enne ed è stata trovata gravemente ferita in via Roma. I soccorritori del 118 hanno tentato disperatamente di rianimarla sul marciapiede, ma non c'è stato nulla da fare. Anche lei aveva un colpo di pistola alla testa. E l'assassino si èto davanti alla caserma dei carabinieri. Lo conferma ad AGI il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro. I carabinieri hanno trovato il L' che si sarebbe ucciso con la stessa arma utilizzata per togliere la vita alle due vittime. Con una dellel'assassino avrebbe avuto una relazione; forse anche con l'altra, come stanno cercando di verificare ...