Almería – Betis | Duello di riscatti con perdite significative

Leggi su justcalcio

(Di sabato 11 febbraio 2023) Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: 02/10/2023 alle 18:58 TEC Entrambe le squadre cercano di dimenticare le sconfitte in campionato della giornata precedente Robertone e Baptistao non saranno nell’Indálico e Fekir, Carvalho e Luis Felipe nel BeticSi incontrano questo sabato al Stadio del cavallo di potenza dall’in unandaluso in cui entrambe le squadre cercano di riscattarsi dalle sconfitte della giornata precedente e lo fanno con tre assenze importanti del Betic e due dell’, tutte per squalifica. L’argentino Luca Robertone e il brasiliano Leo Battista dentroe i francesi Nabil Fekir, il portoghese William Carvalho e ...