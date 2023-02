Allegri | ' Pogba? La realtà è che non so ancora dire quando potrà tornare E sul tridente'

(Di sabato 11 febbraio 2023) 'Non possiamo che concentrarci sugli obiettivi minimi in campionato, che oggi sono raggiungere Bologna e Udinese a quota 29 punti'. Lo ha detto l'allenatore della Juventus Massimilianonella ...

Commenta per primo Il tecnico della Juventus Massimilianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: 'Veniamo da ...- 'Non può essere convocato, è ai ...Conferenza stampa, l'allenatore della Juventus parla alla vigilia della sfida di campionato contro la Fiorentina Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida con la Fiorentina. SODDISFATTO DELLA JUVE ...

LIVE Juventus-Fiorentina, Allegri: conferenza stampa in diretta Tuttosport

Allegri: "Pogba La realtà che non so ancora dire quando potrà tornare" La Gazzetta dello Sport

Allegri: 'Pogba Non so dirvi quando tornerà. Squadra disponibile per il tridente' ilBianconero

LIVE TJ - ALLEGRI in conferenza: "Dobbiamo migliorare perchè gli ultimi 30' minuti di Salerno non mi... Tutto Juve

Pantaleo Corvino, attuale responsabile dell’area tecnica del Lecce, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. La Juve è sempre la Juve, un punto di arrivo Gli consiglio di restare a ...Deciderò domattina”. Infine Allegri si è soffermato anche sul centrocampista della Juventus Pogba che ha subito un nuovo infortunio. Ecco quando potrà tornare a disposizione con la squadra. “Pogba non ...