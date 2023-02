Allegri | «Dopo la sentenza di Napoli è arrivata la mazzata»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 11 febbraio 2023) Massimilianoè intervenuto in conferenza stampa prima alla vigilia della sfida di campionato in casa contro la Fiorentina. L’allenatore della Juve ha iniziato parlando delle due vittorie consecutive, dicendo: «Hanno dato due vittorie importanti che ci ha permesso di raggiungerne una semifinale e poi il ritorno alla vittoria in campionato. Domani è una partita differente, perché la Fiorentina è una squadra che corre e pressa. Ci vorrà pazienza e ordine”. Su Rabiot «Non è una scommessa vinta. È un giocatore che ha trovato la sua maturità a 27 anni come capita nella maggior parte dei giocatori, tra i 26 e i 30 anni i giocatori raggiungono l’apice della carriera. Domani Rabiot gioca”. Sulla crescita della squadra «Noi dobbiamo concentrarci su dei mini obiettivi e sulle squadre davanti a noi che sono Bologna e Udinese.Poi penseremo all’Europa League. Facciamo un ...