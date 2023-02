(Di sabato 11 febbraio 2023) Ledi due scuoledi Bologna hanno scrittofamiglie per avvisarle di una pericolosa moda che si sta diffondendo fra gli adolescenti. Si tratta della cosiddetta "cicatrice francese", ...

Ledi due scuole medie di Bologna hanno scritto alle famiglie per avvisarle di una pericolosa moda che si sta diffondendo fra gli adolescenti. Si tratta della cosiddetta "cicatrice francese", un ...16:00 Nel Ragusanoper la Diga Santa Rosalia e per l'esondazione del fiume Dirillo 16: 12 A ... Abbiamo davanti altre 12 ore di perturbazione e quindi raccomando a tutti iterritoriali e ...

Allarme presidi Bolognese, gesti autolesionismo alle medie Espansione TV

Presidi, allarme per i numeri Italia Oggi

Psicologo a scuola, l’allarme dei presidi: “La scuola senza questa figura non ce la fa” Orizzonte Scuola

L'allarme della preside del Cecioni: «Il liceo non ha spazi, così ... Il Tirreno

Lodi, l'allarme sicurezza al pronto soccorso dopo le aggressioni: «Può succedere di tutto» Corriere Milano

Le presidi di due scuole medie di Bologna hanno scritto alle famiglie per avvisarle di una pericolosa moda che si sta diffondendo fra gli adolescenti. (ANSA) ...Il professor Francesco Ferrini, ordinario di Arboricoltura all’Università di Firenze e per anni preside della Facoltà di Agraria, giovedì mattina era in dipartimento quando un grande pino di venti ...