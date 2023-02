Alla conquista dell’Africa | i nuovi colonialismi e la globalizzazione devono fare i conti con il continente del futuro

Leggi su tpi

(Di sabato 11 febbraio 2023) «Giù le mani dRepubblica Democratica del Congo, giù le mani dall’Africa. Basta soffocare l’Africa: non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare. Sia protagonista del suo destino. Il mondo faccia memoria dei disastri compiuti lungo i secoli a danno delle popolazioni locali e non dimentichi questo Paese e questonente. L’Africa, sorriso e speranza del mondo,di più: se ne parli maggiormente, abbia più peso e rappresentanza tra le Nazioni». Ci è voluto il solito papa Francesco per porre nuovamente l’Africa al centro dell’agenda politica globale. Perché non succede, soprattutto in Italia? Dov’è la politica?La politica purtroppo non c’è. Parla d’altro, non capisce, non se ne occupa. Bando a ogni populismo, ma l’Africa entra a far parte della nostra agenda quotidiana solo quando un barcone approda sulle coste ...