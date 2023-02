Alfredo Cospito trasferito dal carcere all’Ospedale San Paolo di Milano | rifiuta di assumere anche gli integratori

(Di sabato 11 febbraio 2023) Oltre al cibo,digli. Per questo motivo l’anarchicoè statodal centro clinico deldi Opera al reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale Sandi. Da quanto si è appreso da ambienti carcerari e giudiziari milanesi, per l’esponente anarchico, che si trova al 41 bis e che sta portando avanti lo sciopero della fame da quasi 4 mesi, si è reso necessario il ricovero ospedaliero proprio per il rifiuto di ogni tipo di alimento. Il trasferimento è avvenuto questo pomeriggio e secondo quanto riferiscono le agenzie di stampasi trova in una delle camere riservate ai detenuti in 41 bis. L’uomo, il cui sciopero della ...

Alcune vetrine di una filiale del Crédit Agricole sono state spaccate durante il corteo degli anarchici a Milano che protestano contro il 41 - bis, regime a cui è sottopostonel carcere dk Opera. I manifestanti hanno dato subito segni di nervosismo e hanno danneggiato le vetrine di una filiale del Credit Agricole in viale Bligny Già in via Col di Lana, ...19.00 Anarchici, scontri al corteo di Milano Scontri tra anarchici e forze dell'ordine al corteo a Milano pere contro il 41 bis. Dai manifestanti, giunti all'altezza di via Sabotino, sono state lanciate bombe carta, bottiglie e pietre. Le vetrine di una banca e di un'agenzia immobiliare sono ...

Milano, manifestazione per Cospito: scontri tra anarchici e polizia Scontri tra anarchici e antagonisti e polizia oggi pomeriggio a Milano nel corso di un corteo in solidarietà ad Alfredo Cospito.Scontri tra la polizia e gli anarchici in corteo a Milano per manifestare a sostegno di Alfredo Cospito e contro il regime di 41 bis. All'altezza di via Sabotino nel pomeriggio sono stati lanciati ...