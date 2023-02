Alfredo Cospito trasferito all’Ospedale San Paolo di Milano | rifiuta di assumere anche gli integratori

(Di sabato 11 febbraio 2023) Oltre al cibo,digli. Per questo motivo l’anarchicoè statodal centro clinico del carcere di Opera al reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale Sandi. Da quanto si è appreso da ambienti carcerari e giudiziari milanesi, per l’esponente anarchico, che si trova al 41 bis e che sta portando avanti lo sciopero della fame da quasi 4 mesi, si è reso necessario il ricovero ospedaliero proprio per il rifiuto di ogni tipo di alimento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nuovo corteo degli anarchici a Milano in segno di protesta contro la decisione del governo di non revocare il regime del 41 - bis per, da oltre 110 giorni in sciopero della fame. Sarebbero circa 400 le persone che partecipano alla manifestazione, partita alle 17 da piazza XXIV Maggio e diretta verso piazzale Lodi. ..."Debilitato e determinato" questo ha dichiarato il medico che ha visitato stamattinal'anarchico detenuto al 41 bis nel carcere di Opera. "Usa il corpo come un'arma, per orientare le iniziative di lotta della galassia anarco - insurrezionalista". Si legge nelle ...

I volantini, i patti internazionali e gli spari: una lunga odissea che ha portato un ex studente al carcere duro ...Alta tensione a Milano durante il corteo degli anarchici, che manifestano contro la detenzione di Alfredo Cospito al 41 bis. C'è stato un lancio di fumogeni e gavettoni nei confronti dei giornalisti, ...