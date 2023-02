Alfredo Cospito | il medico | «Pesa 71 chili | è a rischio edema cerebrale»

... con scritte in appoggio ad: lo si apprende da un comunicato. Il sospettato, sentito dagli inquirenti giovedì scorso, è un cittadino italiano. Le indagini lo indicano come uno degli ..."pesa 71 chili ed è a rischio di edema cerebrale e aritmie potenzialmente fatali. E' in una condizione di estrema gravità di denutrizione''. E' quanto riferito dal medico di parte all' ...

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - È partito da piazza XXIV Maggio il corteo milanese a sostegno di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto a Opera in regime di 41 bis e in sciopero della fame da oltre 110 ...L’Aquila. Alfredo Cospito pesa 71 chili ed è a rischio di edema cerebrale e aritmie cardiache potenzialmente fatali. È quanto ha riferito il medico di parte all’avvocato Flavio Rossi Albertini dopo la ...