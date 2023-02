Alfonso Signorini distrutto | il gesto di Amadeus lo lascia senza parole

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il Festival di Sanremo sta ottenendo ascolti da record, come ha tenuto a precisare anche lo stesso, chiamato a condurre la celebre kermesse musicale per il quarto anno consecutivo. La Rai non può che essere soddisfatta dagli imponenti numeri che sta facendo registrare Sanremo 2023: solo nella prima serata i telespettatori che si sono sintonizzati … L'articolo proviene da Velvet Gossip.