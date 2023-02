Alessia Marcuzzi scende le scale così | stacco di coscia pauroso

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 11 febbraio 2023)è una delle figure femminili più autorevoli del mondo dello spettacolo. Ed è anche una donna dall’aspetto meraviglioso.ha lasciato il suo pubblico a bocca aperta per l’ennesima volta. Nel suo caso specifico riuscire in un intento del genere è una vera e propria impresa. Questo poiché tutti quanti la conoscono per via delle sue grandi qualità. Ansa FotoDunque stupirsi ulteriormente è difficile. Ma non per lei a quanto pare. Lei è capace di grandi cose. Con un fisico del genere sarebbe strano il contrario, ma mai dire mai dopotutto. Anche con un gestosemplice il suo pubblico è rimasto totalmente ammutolito. Le uniche parole che sono uscite dalle bocche altrui hanno espresso stima e ammirazione nei suoi confronti. Un’azione banale e ordinaria come ...