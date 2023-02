Alberto Zaccheroni in rianimazione dopo una caduta in casa

(Di sabato 11 febbraio 2023) AGI - Paura per. L'allenatore romagnolo, classe 1953, ex mister di tante squadre tra cui Udinese, Milan, Lazio, Inter e Juventus ha sbattuto la testa cadendo ined è stato ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova in, in prognosi riservata, sarebbe comunque vigile. Non è ancora accertato se sia caduto per una fatalità o un malore.

Ore d'ansia per Alberto Zaccheroni. L'ex allenatore (con un breve passato anche alla Lazio) è stato ricoverato da questa sera in rianimazione nell'ospedale Bufalini di ...