Alberto Zaccheroni in rianimazione dopo una caduta in casa | è grave

Paura per. L' allenatore , che vinse lo scudetto con il Milan nel 1999, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell' ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Ieri pomeriggio il 69enne ...Ore d'ansia per l'allenatore romagnolo. Classe 1953, ex mister di tante squadre tra cui Udinese, Milan, Lazio, Inter e Juventus,ha sbattuto la testa cadendo in casa ed è stato ricoverato all'ospedale Bufalini ...

Zaccheroni cade in casa e batte la testa: ricoverato in rianimazione, è grave ilgazzettino.it

Paura per Zaccheroni: è in rianimazione dopo una brutta caduta in casa La Gazzetta dello Sport

Brutta caduta in casa per Alberto Zaccheroni: ricoverato in rianimazione, è grave Nordest24.it

Cade in casa e sbatte la testa: Alberto Zaccheroni ricoverato in rianimazione all'ospedale di Cesena Corriere Romagna

Alberto Zaccheroni: età, figli, moglie, carriera ed incidente Il Dunque

Paura e apprensione per Zac: l'allenatore ex Venezia, Udinese, Inter e Milan Alberto Zaccheroni è ricoverato da ieri sera - 10 febbraio - nel reparto di rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena.Ore d'ansia per Alberto Zaccheroni. L'ex allenatore (con un breve passato anche alla Lazio) è stato ricoverato questa sera in rianimazione nell'ospedale Bufalini ...