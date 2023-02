Aggredito nel quartiere Centocelle di Roma | 44 enne in coma 

(Di sabato 11 febbraio 2023) AGI - Un uomo italiano di 44 anni è ricoverato in coma al Policlinico Umberto I didopo essere statoin strada a seguito di una lite in zona, alla periferia di. L'aggressione è avvenuta questa notte alle 2.20 in via dei Sesami, all'angolo con via Palmiro Togliatti. Sul posto intervenuta una volante della polizia: l'uomo era a terra privo di conoscenza. Trasportato dal 118 prima all'ospedale Vannini vista la gravità della situazione è stato subito trasferito al Policlinico dove è arrivato già in coma. Sul caso indagano i poliziotti della Squadra Mobile.

AGI - Un uomo italiano di 44 anni è ricoverato in coma al Policlinico Umberto I di Roma dopo essere stato aggredito in strada a seguito di una lite in zona Centocelle, alla periferia di Roma. L'aggressione è avvenuta questa notte alle 2.20 in via dei Sesami, all'angolo con via Palmiro Togliatti.

2' di lettura Ancona 11/02/2023 - Particolarmente scosso ed ancora sotto shock, il giovane non era assolutamente in grado di riferire alcun particolare in merito alla dinamica dei fatti che portavano ...ANCONA- Una brutale aggressione avvenuta ieri sera, 10 febbraio, all'esterno di una discoteca ad Ancona. E' stato necessario l'intervento della Polizia per soccorrere un 25enne, ...