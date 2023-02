A Sparanise per riprendere la corsa playoff

Leggi su seriea24

(Di sabato 11 febbraio 2023) Vigilia di campionato per il Gruppo Stamplast M2G Green Bari che, archiviata in fretta la sconfitta al PalaFlorio contro la capolista Farmitalia Catania, è pronto ad affrontare l’insidiosa trasferta di. Domani, infatti, il team biancorosso farà visita alla Volley Marcianise, penultima in classifica, battuta all’andata con un perentorio 3-0. A dispetto di quanto reciti l’attuale classifica, per capitan Paoletti e compagni non sarà certamente una passeggiata contro la compagine campana che, nelle ultime due gare casalinghe, è riuscita ad impensierire fino al tie-break squadre forti e ben organizzate come Ortona e Modica. Gli uomini di coach Spinelli ritroveranno un’avversaria sicuramente diversa rispetto a quella incontrata a Bari, con le novità più importanti rappresentate dal tecnico Vincenzo Nacci in panchina e dall’ex Aurispa Federico Tommaso Ciardo in ...