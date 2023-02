A Napoli una donna muore dopo un pranzo a base di sushi

Leggi su agi

(Di sabato 11 febbraio 2023) AGI - Prima il vomito, poi il collasso e il decesso. È giallo sulla morte di Rossella Di Fuorti, unadi 40 anni di, morta giovedì pomeriggio nella sua abitazione nel quartiere di Soccavo. Per i genitori la morte, avvenuta per arresto cardiocircolatorio, sarebbe legata a unal ristorante giapponese proprio per festeggiare i suoi 40 anni; da ristorante laera tornata alle 15 e alle 16 si sarebbe sentita male.la denuncia dei familiari, la Procura partenopea ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. Le indagini sono delegate ai carabinieri del Nas, il Nucleo antisofisticazioni e sanità, che hanno ispezionato a lungo il ristorante della zona occidentale didove Rossella Di Fuorti aveva pranzato. I militari hanno anche sequestrato campioni di cibo ...