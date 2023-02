A Bruxelles è svolta autoritaria | arrivano i muri anti-migranti Linea dura del Consiglio Ue a difesa delle frontiere e la von der Leyen apre alla costruzione delle barriere

(Di sabato 11 febbraio 2023) L’Europa ha deciso di diventare ancora più fortezza. Nonostante la retorica dell’accoglienza e le lacrime spese dai leader europei per le povertà, le guerre e la fame del resto del mondo le conclusioni del vertice disono chiare: “Mobilitare immediatamente ingenti fondi e mezzi dell’Ue per sostenere gli Stati membri nel rafforzamentocapacità einfrastrutture di protezione, dei mezzi di sorveglianza – compresa la sorveglianza aerea – eattrezzature”, si legge nel documento finale d’intesa. Giro di vite “L’Unione europea rimane determinata ad assicurare il controllo efficacesueesterne terrestri e marittime”, ...

Il suo collega socialista Marc Tarabella è in stato di fermo, sempre nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione al Parlamento Ue. Rilasciata la commercialista di Antonio Panzeri ...L'europarlamentare Andrea Cozzolino è stato arrestato a Napoli dopo essere stato dimesso da una clinica dov'era ricoverato per motivi di salute.